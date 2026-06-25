Прицепные вагоны из Пскова в Крым продолжат курсировать в этом сезоне

16:03, 25 июня 2026, ПАИ

Прицепные вагоны из Пскова в Крым продолжат курсировать в этом сезоне, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. При этом сегодня оперативный штаб Республики Крым принял решение о временном сокращении количества поездов «Таврия», следующих в регион и обратно.

Теперь ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться семь поездов, а именно: № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь; № 27/28 Москва – Симферополь; № 91/92 Москва – Севастополь; № 315/316 Адлер – Симферополь; № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам); № 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день); № 17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь.

Эти составы будут следовать до и от железнодорожной станции Керчь-Южная. При этом другие поезда этого сезона будут отменяться постепенно, в течение двух недель.

Ознакомиться с обновленным расписанием движения железнодорожного пассажирского транспорта можно на официальном сайте АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Все оперативные вопросы, связанные с отменой поездов, можно задать, используя форму обратной связи с компанией, по номерам горячей линии 8-800-775-54-53; 8-800-100-54-53.