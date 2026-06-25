Экс-депутат облсобрания и бывший глава стали почётными гражданами Псковского округа

15:33, 25 июня 2026, ПАИ

Экс-депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников и бывший глава Псковского района Владимир Лавренов стали почётными гражданами Псковского муниципального округа. Звание им присвоили по итогам тайного голосования на 10-й сессии муниципального Собрания, которая прошла сегодня, 25 июня, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

Владимир Яников 23 года отдал сфере образования, прошёл путь от учителя физики до начальника районного управления образования и профильного заместителя главы района. Затем 19 лет он представлял интересы земляков в Псковском областном Собрании депутатов. Три года являлся председателем Псковского районного Собрания.

Владимир Лавренов 35 лет проработал в сфере здравоохранения. Также он являлся депутатом Псковского районного Собрания, а с 2013 по 2018 год был главой Псковского района.