Экс-депутат облсобрания и бывший глава стали почётными гражданами Псковского округа
Экс-депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников и бывший глава Псковского района Владимир Лавренов стали почётными гражданами Псковского муниципального округа. Звание им присвоили по итогам тайного голосования на 10-й сессии муниципального Собрания, которая прошла сегодня, 25 июня, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.
Владимир Яников 23 года отдал сфере образования, прошёл путь от учителя физики до начальника районного управления образования и профильного заместителя главы района. Затем 19 лет он представлял интересы земляков в Псковском областном Собрании депутатов. Три года являлся председателем Псковского районного Собрания.
Владимир Лавренов 35 лет проработал в сфере здравоохранения. Также он являлся депутатом Псковского районного Собрания, а с 2013 по 2018 год был главой Псковского района.
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