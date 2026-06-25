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Сколько денег можно выручить, добровольно сдав оружие, рассказали в Росгвардии

Сколько денег можно выручить, добровольно сдав оружие, рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин на брифинге в медиацентре ПАИ 25 июня.

Василий Софин. Фото: ПАИ

«Для утилизации пригодного для стрельбы оружия на возмездной основе нужно написать заявление, предоставив ИНН и номер банковского счета. Затем весь пакет документов мы направляем в правительство Псковской области, и после этого принимается решение о перечислении средств. В течение 30 дней деньги поступают на счёт», – отметил Василий Софин.

В этом году псковичи уже подали 25 заявлений об утилизации личного оружия. В общей сложности им выплачено более 100 тысяч рублей.

За нарезное огнестрельное оружие полагается компенсация в размере 3600 рублей, за гладкоствольное – 3000 рублей, за газовое – 2000 рублей, за травматическое – 1400 рублей. За патроны – 20-30 рублей за штуку. Принимается также и порох.

Ранее сообщалось, что 260 единиц личного оружия псковичи передали для нужд СВО. Кроме того, спикер уточнил, что разрешение на владение оружием в регионе имеют 17 267 человек. В их пользовании находится 30 043 единицы.

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