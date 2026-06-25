Псковичи могут отправиться на посвящённый агропромышленности форум «Ростов»

15:28, 25 июня 2026, ПАИ

Продолжается регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Ростов» платформы «Росмолодёжь. Форумы», который пройдёт в Ростовской области с 6 по 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Площадка соберёт 420 молодых людей из разных регионов страны для поиска новых путей развития сельских территорий, обмена опытом и создания проектов, которые изменят жизнь людей на местах.

На форуме встретятся студенты, молодые специалисты аграрной сферы, активисты, предприниматели, представители культурных и добровольческих инициатив. Они объединят усилия для создания новых технологий для села и развития агропромышленного комплекса.

В 2026 году концепция форума трансформируется – событие станет креативной площадкой для представителей разных целевых групп: здесь будут разрабатывать инструменты продвижения конкурса «Я в Агро». Участников ждут обновлённые образовательные программы, создание сообщества победителей первого сезона конкурса, встречи с экспертами АПК, возможность масштабировать проекты и участвовать в стажировках.

Одним из ключевых событий станет площадка конкурса «Росмолодёжь. Гранты», где каждый участник может презентовать свою инициативу для села и получить до 1,5 миллиона рублей на её реализацию.

Регистрация открыта до 6 июля на платформе ФГАИС «Молодёжь России».