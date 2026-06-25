Итоги Всероссийского аграрного диктанта подвели в Заксобрании Псковской области

15:41, 25 июня 2026, ПАИ

Итоги второго Всероссийского аграрного диктанта подвели в Законодательном Собрании Псковской области. В зале заседаний, где в день акции работала одна из офлайн-площадок, собрались участники мероприятия – депутаты Алексей Севастьянов, Андрей Маковский и сотрудники аппарата Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



























Акция прошла в рамках партийного проекта «Единой России» «Российское село» при поддержке Россельхозбанка и Минсельхоза РФ. Всероссийское тестирование охватило 82 субъекта страны. Задания были посвящены растениеводству, животноводству, экономике и цифровизации АПК.

В Псковской области в диктанте принял участие 1 631 человек. Тестирование прошло на 40 площадках – по этому показателю регион занял 44-е место в России.

«Благодарю всех за проявленную активность и достойные результаты. Скажу честно, некоторые вопросы оказались непростыми даже для профильных специалистов. Поэтому особенно ценны ваше стремление к новым знаниям», – отметил региональный модератор диктанта, председатель комитета Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Лучшие участники получили дипломы и партийные сувениры. Для всех собравшихся организаторы подготовили свежую клубнику. После церемонии прошёл разбор сложных заданий – участники вместе обсудили правильные ответы.