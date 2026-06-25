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Общество

Домашний арест экс-главврачу псковской инфекционки продлили на три месяца

Ходатайство руководителя следственного органа о продлении срока содержания под домашним арестом отстранённой от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы рассмотрел Псковский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

Экс-главврач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности).

В ходе судебного заседания обвиняемая и её защитник заявили ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определённых действий. Они сослались на отсутствие оснований для продления ранее избранной меры пресечения.

По итогам судебного заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства. Срок нахождения обвиняемой под домашним арестом продлили на три месяца, то есть до 27 сентября включительно, с сохранением всех ранее установленных ограничений. Её, напомним, задержали в конце 2025 года.

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