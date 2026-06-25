Домашний арест экс-главврачу псковской инфекционки продлили на три месяца
Ходатайство руководителя следственного органа о продлении срока содержания под домашним арестом отстранённой от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы рассмотрел Псковский городской суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Экс-главврач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности).
В ходе судебного заседания обвиняемая и её защитник заявили ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определённых действий. Они сослались на отсутствие оснований для продления ранее избранной меры пресечения.
По итогам судебного заседания суд отказал в удовлетворении ходатайства. Срок нахождения обвиняемой под домашним арестом продлили на три месяца, то есть до 27 сентября включительно, с сохранением всех ранее установленных ограничений. Её, напомним, задержали в конце 2025 года.
«Я люблю тебя»: в Пскове на Дне молодёжи откроется интерактивная площадка для признаний