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Спорт

Боксёр из Псковской дивизии взял золото Кубка Вооружённых сил РФ

Псковский боксёр, военнослужащий 76-й дивизии ВДВ Артур Кулаков разгромил троих соперников в боях за Кубок Вооружённых сил РФ в Саратове, сообщает Центр спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Таким образом Артур Кулаков подтвердил свой статус двукратного чемпиона ВС РФ.

«Главное признание пришло не только в виде золота: судьи отметили безупречную технику бойца, удостоив его специальной награды», – уточнили в центре спортподготовки.

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