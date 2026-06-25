Боксёр из Псковской дивизии взял золото Кубка Вооружённых сил РФ

15:53, 25 июня 2026, ПАИ

Псковский боксёр, военнослужащий 76-й дивизии ВДВ Артур Кулаков разгромил троих соперников в боях за Кубок Вооружённых сил РФ в Саратове, сообщает Центр спортивной подготовки Псковской области.

Таким образом Артур Кулаков подтвердил свой статус двукратного чемпиона ВС РФ.

«Главное признание пришло не только в виде золота: судьи отметили безупречную технику бойца, удостоив его специальной награды», – уточнили в центре спортподготовки.