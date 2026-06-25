Встреча с иеромонахом Пантелеимоном (Лединым) пройдёт в псковской библиотеке

21:27, 25 июня 2026, ПАИ

Встреча с иеромонахом Пантелеимоном (Лединым) пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Тема предстоящей встречи – «Нагорная проповедь. Соль и свет миру».

Мероприятие состоится в актовом зале библиотеки имени В. Я. Курбатова, начало в 14:30. Вход свободный.

Отметим, иеромонах Пантелеимон (Ледин) является клириком храма Константина и Елены в Пскове, руководителем отдела религиозного образования и катехизации и руководителем курсов повышения квалификации для клириков Псковской епархии.