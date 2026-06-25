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Общество

Самые популярные обращения псковичей в сфере защиты прав потребителей назвали в Роспотребнадзоре

313 письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей поступило в Управление Роспотребнадзора по Псковской области в первом квартале 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

49,5 % обращений касались розничной торговли, в том числе дистанционной – 29 % (14,4 % от общего числа поступивших жалоб). Также темами обращений стали вопросы, связанные с оказанием услуг связи (9,6 %) и ЖКХ (8,3 %), с деятельностью на финансовом рынке (8,3 %), с бытовым обслуживанием населения (3,2 %), с медицинскими (2,5 %) и транспортными услугами (1,6 %), со сферой туризма и гостиничных услуг (1,6 %) и с иными видами деятельности (15,4 % всех обращений).

По итогам рассмотрения обращений специалисты провели 12 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. Объявлено 29 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках статьи 49 федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В адрес субъектов предпринимательства направлено девять информационных писем с сообщениями о недопустимости нарушения обязательных требований в области законодательства о защиты прав потребителей.

Подано шесть исков в защиту прав потребителей. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области также консультировали граждан по телефонам горячих линий: в первом квартале 2026 года консультацию получили 734 человека.

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