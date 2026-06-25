Палаты Меншиковых стали объектом Псковского музея-заповедника

23:08, 25 июня 2026, ПАИ

Объект культурного наследия федерального значения «Палаты Меншиковых» передан в оперативное управление Псковскому музею-заповеднику. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Событие имеет официальную дату – 16 июня. Частью музея стали дом Яковлева и два дома Сутоцкого, расположенные в Пскове по адресу улица Советская, 50. Они входят в комплекс зданий на Романовой горке, расположенной на территории древнего Полонища, где в XVII веке были сконцентрированы богатые купеческие дворы. Объекты построены не позднее 1695 года, вероятнее всего, Фомой Меншиковым.

В последние годы памятник находился в критическом состоянии: здания были отключены от отопления, территория запущена, а сами строения ветшали без должного ухода. В настоящее время специалистами музея проводится оценка масштабов разрушений для определения объёма и стоимости первоочередных противоаварийных работ.

«Состоялось судьбоносное для Псковского музея-заповедника событие: 16 июня в 12 часов 14 минут было зарегистрировано право на Палаты Меншиковых. В музее будет проведён ряд научно-методических советов, где мы постараемся решить непростую задачу, как наиболее рационально и правильно использовать объект. Конечно, такой памятник нуждается в экспозиционном раскрытии. Один из вариантов – создание музея под условным названием «Побеждая время и обстоятельства», рассказывающего о людях-воинах, которые с твёрдой верой в великую культуру русской нации сделали всё для того, чтобы сохранить материальное наследие. Памятники, пришедшие к нам из глубокой старины, меняли свой облик, что-то разрушалось. Задача музея – максимально приблизить здание к первоначальному замыслу автора, неизвестного нам зодчего. Это будет непросто, потребует больших денежных вложений, но, как гласит древняя китайская мудрость, путь в тысячу километров начинается с первого шага. И 16 июня этот шаг был сделан. Музей по мере сил будет делать всё возможное, чтобы этот памятник сохранить и достойно его представить», – прокомментировала генеральный директор музея Светлана Мельникова.

В планах музея – организация на базе Палат Меншикова современного общественного пространства, где будут собираться люди по интересам и проводиться лекции с приглашёнными специалистами.

Кроме того, рассматривается возможность переноса в отреставрированные здания фонда археологии и соответствующей картотеки, которые в настоящее время размещены в церкви Нового Вознесения. Для этого потребуется закупка специального оборудования и приведение помещений в полное соответствие с современными требованиями к хранению фондов, температурно-влажностному режиму и безопасности, отметили в музее.

Теперь перед специалистами музея стоит задача детальной оценки состояния памятника архитектуры и определения объёма предстоящих работ.

«Уже сейчас по результатам визуального осмотра можно сказать, что фасады и внутренние помещения объекта находятся в неудовлетворительном состоянии, а системам инженерного обеспечения требуется полная модернизация. В дальнейшем для проведения комплексной реставрации и приспособления объекта для современного использования потребуется разработка научно-проектной документации», – отметили в заповеднике.