О признаках наркозависимости и помощи подросткам расскажут в программе «Анамнез»

09:18, 26 июня 2026, ПАИ

Наркомания – болезнь или вредная привычка? Почему синтетические наркотики становятся всё доступнее, как распознать зависимость у подростка и что делать родителям, если проблема уже возникла? Об этом пойдёт речь в новом выпуске программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гостьей студии станет заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук.

В эфире обсудят: почему наркомания считается тяжёлым психическим заболеванием; какие наркотики сегодня наиболее распространены в Пскове; почему подростки впервые пробуют запрещённые вещества; какие признаки могут указывать на зависимость; как родителям правильно реагировать на проблему и куда обращаться за помощью.



Обо всём этом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».