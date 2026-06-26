Жертвы телефонных мошенников могут получить компенсацию

09:40, 26 июня 2026, ПАИ

Операторов в России связи всё чаще штрафуют за пропуск звонков мошенников с подменных номеров, несмотря на наличие системы «Антифрод». Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роскомнадзора, в 2025 году за такие нарушения в отношении операторов составили 132 протокола об административных правонарушениях.

В общей сложности суды назначили штрафы на общую сумму 23 млн 50 тысяч рублей и вынесли 20 предупреждений. В 2026 году уже составлено 102 протокола, вынесено 14 решений, штрафы составили 1,5 млн рублей.

Как отметила эксперт Народного фронта Алла Храпунова, эффективность системы «Антифрод» велика: она радикально изменила ситуацию с подменными звонками, их количество сократилось в разы. Однако качество защиты зависит от самих операторов, которые теряют миллионы рублей на штрафах. При этом административные штрафы идут в федеральный бюджет, а не пострадавшим, подчеркнул юрист Евгений Костромин. Но сам факт такого штрафа – главный козырь для пострадавшего, чтобы взыскать с оператора сумму похищенных денег и моральный вред в суде. В январе жительница Кировского района, лишившаяся 103 тысяч рублей из-за звонка с подменного номера, получила от сотового оператора выплату в 20 тысяч рублей.

Ситуация радикально изменится с вступлением в силу закона «Антифрод 2.0», который уже принят Госдумой в июне 2026 года и вступит в силу в 2027 году, добавили эксперты.

Как ожидается, компаниям придётся выплачивать большие компенсации в пользу жертв мошенников. Доля возвратов по суду пока невелика – по экспертным оценкам, не более 15–20% от общего числа инцидентов с подменными номерами, почти все они инициированы прокуратурой в защиту уязвимых слоёв населения.