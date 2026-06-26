В аэропорту Внуково задержан утренний вылет самолёта Москва – Псков
Вылет самолёта Москва – Псков задержался 26 июня более чем на час. Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Внуково.
По расписанию самолёт должен был вылететь ещё в 8:00, а прибыть в Псков в 09:25. Вылет был перенесён на 09:15, в этом случае пассажиры прибудут в аэропорт около 10:45.
Ранее сообщалось, что в Пскове введён режим беспилотной опасности. Он уже отменён.
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