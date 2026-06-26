В аэропорту Внуково задержан утренний вылет самолёта Москва – Псков

09:35, 26 июня 2026, ПАИ

Вылет самолёта Москва – Псков задержался 26 июня более чем на час. Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Внуково.

По расписанию самолёт должен был вылететь ещё в 8:00, а прибыть в Псков в 09:25. Вылет был перенесён на 09:15, в этом случае пассажиры прибудут в аэропорт около 10:45.

Ранее сообщалось, что в Пскове введён режим беспилотной опасности. Он уже отменён.