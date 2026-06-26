Кровососы на даче: офтальмологи удалили клеща из глаза пациента

09:27, 26 июня 2026, ПАИ

В Архангельской офтальмологической больнице врачи удалили клеща, который впился в глаз пациенту. Как сообщили в медучреждении, пострадавший от укуса обратился в кабинет неотложной помощи с жалобами на резкую боль и инородное тело в правом глазу после поездки на дачу.

Врач-офтальмолог Алексей Пихтулов, для которого этот случай стал первым в практике, удалил кровососа под микроскопом с использованием специальных инструментов.

«Конъюнктива – это тонкая, богато иннервированная ткань, – объяснил специалист. – Клещ, присосавшись к ней, может вызвать не только механическое раздражение, но и инфицирование. Удаление кровососа проводилось под микроскопом с использованием специальных инструментов, и очень деликатно, чтобы не травмировать роговицу».

Операция заняла около 10 минут, прошла без осложнений, зрение пациента сохранено, воспаления не возникло. Для профилактики пациента направили на дополнительное обследование к врачу-инфекционисту для решения вопроса о необходимости иммунопрофилактики. Врачи напоминают о необходимости соблюдать осторожность в лесной и дачной местности и призывают при обнаружении клеща на теле незамедлительно обращаться к специалистам.

Напомним, похожий случай в Псковской области произошёл в 2025 году: в Пушкиногорском районе клещ присосался к веку шестилетней девочки – его обнаружили в области нижнего века по ходу роста ресниц, а анализ показал, что клещ был переносчиком боррелиоза. Тогда ребёнку потребовалась помощь не только офтальмолога, но и инфекциониста.

В этом сезоне в Псковской области зарегистрировано 1 112 случаев, это меньше, чем в 2025 году, когда за то же время зарегистрировано 1 817 случаев. В этом году зарегистрирован один случай боррелиоза, заболевший – ребёнок.