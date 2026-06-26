Итоги обучения по программе «Герои земли Псковской» подведут её выпускники в медиацентре ПАИ

09:29, 26 июня 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый окончанию обучения участников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 26 июня, в 11:00.

Какую роль сыграла программа в трудоустройстве участников? Какие из полученных в рамках программы знаний и навыков они применяют в своей текущей работе прямо сейчас? Какие у выпускников планы по дальнейшему развитию своих проектов? Как программа повлияла на карьерные цели участников?

Об этом расскажут выпускники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и Олег Трофимов.