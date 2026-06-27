Пасмурная погода прогнозируется в Псковской области 27 июня

09:02, 27 июня 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Псковской области 27 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха по области днём составит от +21 до +26 градусов.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.