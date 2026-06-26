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Общество

Пять детей-сирот из Псковского округа получили ключи от квартир

В Псковском муниципальном округе ключи от новых благоустроенных квартир получили пять человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Натальи Фёдоровой в MAX

«Валерий, Виктория, Юрий, Татьяна и Ольга начинают новый этап своей жизни. От души поздравляем! Пусть в ваших домах царит семейное тепло, уют и благополучие!» – сказала Наталья Фёдорова.

Отметим, в соответствии с распоряжением администрации Псковского муниципального округа, жильё предоставлено по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет.

По истечении данного срока при соблюдении жильцами правил проживания жильё будет передано им по договору социального найма и в дальнейшем уже может быть приватизировано.

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