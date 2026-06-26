Кратное повышение пошлин для мигрантов утвердили в России

23:31, 26 июня 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение ряда государственных пошлин в области миграции и введение новых сборов, пишет ТАСС.

Новые меры направлены на повышение доходов федерального бюджета. Кроме того, закон вводит ранее не существовавшие платежи: за замену вида на жительство (ВНЖ) теперь необходимо будет заплатить 6 тысяч рублей, за выдачу дубликата разрешения на временное проживание (РВП) – 5 тысяч рублей.

Также значительно возросла стоимость оформления уже существующих документов. Пошлина за получение вида на жительство увеличилась с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Стоимость многократной визы выросла с 1 920 до 6 тысяч рублей, приглашения на въезд – с 960 до 8 тысяч рублей.

Цена разрешения на временное проживание увеличилась с 1 920 до 15 тысяч рублей. Аналогичный документ для целей обучения теперь будет стоить 8 тысяч рублей вместо прежних 1 920 рублей. Для работодателей госпошлина за привлечение иностранных работников возросла с 12 тысяч до 15 тысяч рублей за каждого человека, стоимость разрешения на работу – с 4,2 тысячи до 5 тысяч рублей.