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Общество

Пожарно-тактические учения прошли в Мирожском монастыре

На территории Спасо-Преображенского Мирожского монастыря прошли пожарно-тактические занятия с участием сил и средств пожарно-спасательного гарнизона Пскова и добровольной пожарной команды монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

По легенде, из-за короткого замыкания произошло возгорание в одном из помещений братского дома монастыря. Создалась угроза распространения пожара на кровлю, а также угроза находящимся внутри людям. Для ликвидации пожара были направлены силы и средства пожарно-спасательной части и отдельного поста № 1 Пскова.

По итогам учений все поставленные задачи были выполнены в полном объёме. Всего в учениях приняло участие 11 человек и три единицы техники.

В ходе тренировки были отработаны действия добровольной пожарной команды по тушению пожаров в монастыре и на прилегающей территории, осуществлена проверка пожарно-технического вооружения и оказана методическая помощь.

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