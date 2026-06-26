Археологические работы стартуют в Изборске 4 июля

23:11, 26 июня 2026, ПАИ

4 июля в деревне Изборск начинаются археологические работы в рамках исполнения поручения президента РФ «О кадастровом учёте памятников федерального значения до 2030 года». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Археологического центра Псковской области.

В ходе этих исследований будут уточнены границы территории объектов археологического наследия на территории Изборска и его ближайшей округи.

Главная задача специалистов – максимально точно определить реальные границы памятников археологии. Для этого на территории объекта закладываются шурфы – небольшие раскопы размерами 1–2 квадратных метра. По завершении работ все шурфы будут рекультивированы (засыпаны) с восстановлением дернового покрова.