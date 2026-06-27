На погоде на Северо-Западе РФ скажется соседство с обширным антициклоном – «Фобос»

10:23, 27 июня 2026, ПАИ

На погоде на Северо-Западе РФ в эти выходные скажется соседство с обширным антициклоном, охватившим Европу, так что ливни и грозы в регионе будут носить локальный и кратковременный характер. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В такой ситуации температура будет повышаться, к воскресенью на севере потеплеет до +15…+20 градусов, в юго-западной части – до +23…+28 градусов.