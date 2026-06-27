В программу празднования Дня молодёжи в Пскове внесены изменения из-за дождя
Прогулка мам с малышами в колясках «В ритме города» в Пскове перенесена. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Время старта прогулки перенесли на 14:00. Изменения в программу внесли из-за дождя.
Напомним, масштабную программу ко Дню молодёжи организуют в Пскове сегодня, 27 июня.
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