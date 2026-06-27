В программу празднования Дня молодёжи в Пскове внесены изменения из-за дождя

10:42, 27 июня 2026, ПАИ

Прогулка мам с малышами в колясках «В ритме города» в Пскове перенесена. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Время старта прогулки перенесли на 14:00. Изменения в программу внесли из-за дождя.

Напомним, масштабную программу ко Дню молодёжи организуют в Пскове сегодня, 27 июня.