Студенты-медики ПсковГУ наблюдали операции на сердце в летней школе в Гродно
Студенты пятого курса специальности «Лечебное дело» ПсковГУ Артём Михайлов и Алина Дмитриева прошли летнюю научно-образовательную школу по клинической аритмологии в Гродненском государственном медицинском университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
На протяжении недели псковичи изучали механизмы нарушений ритма сердца, методики проведения и анализа ЭКГ, изучали лекарственные препараты для борьбы с аритмией. Отдельное направление обучения было посвящено профилактике внезапной сердечной смерти.
«Гродно – это очень красивый город, где проживают хорошие и добрые люди. Во время летней школы мы собирали анамнез пациентов, проводили аускультацию, изучали различные кардиограммы с пороками сердца. Также мы посетили несколько операций по установке кардиостимулятора и радиочастотной абляции. Всё это было очень захватывающе и интересно!» – рассказал Артём Михайлов.
Кроме практической части студенты ПсковГУ побывали на обзорной экскурсии по Гродно, посетили мемориальные комплексы Великой Отечественной войны.
Напомним, летнюю образовательную школу «Клиническая аритмология» провели в рамках консорциума Российского-Белорусского университетского союза «Вместе». Консорциум создан на базе Псковского государственного университета в 2023 году и формирует единое научно-образовательное пространство для развития молодёжи.
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