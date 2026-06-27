Студенты-медики ПсковГУ наблюдали операции на сердце в летней школе в Гродно

20:51, 27 июня 2026, ПАИ

Студенты пятого курса специальности «Лечебное дело» ПсковГУ Артём Михайлов и Алина Дмитриева прошли летнюю научно-образовательную школу по клинической аритмологии в Гродненском государственном медицинском университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

На протяжении недели псковичи изучали механизмы нарушений ритма сердца, методики проведения и анализа ЭКГ, изучали лекарственные препараты для борьбы с аритмией. Отдельное направление обучения было посвящено профилактике внезапной сердечной смерти.

«Гродно – это очень красивый город, где проживают хорошие и добрые люди. Во время летней школы мы собирали анамнез пациентов, проводили аускультацию, изучали различные кардиограммы с пороками сердца. Также мы посетили несколько операций по установке кардиостимулятора и радиочастотной абляции. Всё это было очень захватывающе и интересно!» – рассказал Артём Михайлов.

Кроме практической части студенты ПсковГУ побывали на обзорной экскурсии по Гродно, посетили мемориальные комплексы Великой Отечественной войны.

Напомним, летнюю образовательную школу «Клиническая аритмология» провели в рамках консорциума Российского-Белорусского университетского союза «Вместе». Консорциум создан на базе Псковского государственного университета в 2023 году и формирует единое научно-образовательное пространство для развития молодёжи.