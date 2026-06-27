«Почувствовала себя крепостным парнем»: хозяйка конюшни вместе с Митей и Аркашей снялась в фильме в Пушкинских Горах
Хозяйка конюшни Псковского центра конного туризма Ирина Тихонова вместе с конями Митей и Аркашей приняла участие в киносъёмках в Пушкинских Горах. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она поделилась впечатлениями о работе в атмосфере начала XIX века.
-
Фото: со страницы Ирины Тихоновой в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: со страницы Ирины Тихоновой в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: со страницы Ирины Тихоновой в соцсети «ВКонтакте»
«Погрузилась в атмосферу начала XIX века, почувствовав себя тем самым крепостным парнем, который в душных кирзачах при летней жаре гнал повозку с помещичьим добром. А если кто не узнал меня в гриме, то это значит: богатой буду», – написала она.
Ирина Тихонова также опубликовала стихотворение, которое родилось у неё после съёмочного дня:
«Решенье приняла я умозрительное,
Что женщина – понятье относительное.
Порой бывает девочкой беспомощной,
А может быть как десять мужиков...»
«Почувствовала себя крепостным парнем»: хозяйка конюшни вместе с Митей и Аркашей снялась в фильме в Пушкинских Горах
На форуме регионов в Минске подписано 31-е соглашение о сотрудничестве Псковской области с белорусскими партнёрами