Зампред гордумы напутствовал выпускников в Пскове
Церемония выпуска молодых специалистов для уголовно-исполнительной системы прошла в Псковском филиале Университета ФСИН России. С напутственным словом к выпускникам обратился заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.
«Пусть ваш путь будет освещён принципами справедливости и честности. Пусть каждый день вашей службы будет наполнен смыслом и осознанием того, что вы делаете важное и нужное дело», – сказал он, обращаясь к молодым специалистам.
После торжественной части с вручением дипломов для зрителей состоялся праздничный концерт.
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