Зампред гордумы напутствовал выпускников в Пскове

18:21, 27 июня 2026, ПАИ

Церемония выпуска молодых специалистов для уголовно-исполнительной системы прошла в Псковском филиале Университета ФСИН России. С напутственным словом к выпускникам обратился заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

«Пусть ваш путь будет освещён принципами справедливости и честности. Пусть каждый день вашей службы будет наполнен смыслом и осознанием того, что вы делаете важное и нужное дело», – сказал он, обращаясь к молодым специалистам.

После торжественной части с вручением дипломов для зрителей состоялся праздничный концерт.