Школьники из Москвы, Петербурга и Псковской области помогают «Михайловскому»

19:46, 27 июня 2026, ПАИ

Два отряда волонтёров из Москвы работали на завершающейся неделе в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили ПАИ в пресс-службе музея, один из них – команда московского лицея «Вторая школа» – в эти дни завершил свою десятидневную смену. Второй отряд – из московской «Школы 2007 ФМШ» – только прибыл в Святогорье, но уже успел выполнить ряд поручений хозяйственных служб Пушкинского заповедника.

«В первой половине дня школьники усердно работают в оранжерее, очищают водостоки, пропалывают сорняки, убирают мусор, а потом их ждут экскурсии и насыщенная вечерняя программа, – рассказали в «Михайловском». – Так, во время одного из вечеров у костра ребята с интересом слушали рассказ руководителя музейной службы просветительной и выставочной работы Алёны Бойцовой об истории доброхотства и восстановлении псковских пушкинских мест после Великой Отечественной войны, задавали много вопросов и охотно делились своими первыми впечатлениями о Святогорье».

В «Михайловском» также уточнили, что нынешний летний волонтёрский сезон открыли петербуржцы и псковичи – учащиеся академических классов школы № 232 из Северной столицы и члены клуба «Историческая среда» социально-культурного центра «Троицкий» при псковском Свято-Троицком кафедральном соборе. Также о своей готовности приехать этим летом волонтёрами сотрудникам музея, курирующим доброхотское движение, сообщили пермяки, челнинцы, взрослые и дети из других городов и посёлков России.