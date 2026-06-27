Головокружение за рулём: что делать и почему нельзя продолжать движение

20:20, 27 июня 2026, ПАИ

В жаркую погоду водителям необходимо особенно внимательно следить за своим самочувствием, предупреждает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Высокая температура воздуха притупляет внимание, вызывает сонливость и замедляет реакцию, что может привести к ДТП.

Перед длительными поездками рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля, работу электроники, системы кондиционирования и аккумулятора. В машине должна быть медицинская аптечка, в том числе лекарства от резкого перепада давления.

Если во время управления транспортом появились головокружение, слабость или головная боль, необходимо немедленно остановиться: продолжать движение с такими симптомами крайне опасно.

В Госавтоинспекции напомнили, что прогноз погоды важен не только для выбора одежды, но и для планирования поездок. Особое внимание к самочувствию стоит проявлять как водителям, так и пешеходам.