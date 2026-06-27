Головокружение за рулём: что делать и почему нельзя продолжать движение
В жаркую погоду водителям необходимо особенно внимательно следить за своим самочувствием, предупреждает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Высокая температура воздуха притупляет внимание, вызывает сонливость и замедляет реакцию, что может привести к ДТП.
Перед длительными поездками рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля, работу электроники, системы кондиционирования и аккумулятора. В машине должна быть медицинская аптечка, в том числе лекарства от резкого перепада давления.
Если во время управления транспортом появились головокружение, слабость или головная боль, необходимо немедленно остановиться: продолжать движение с такими симптомами крайне опасно.
В Госавтоинспекции напомнили, что прогноз погоды важен не только для выбора одежды, но и для планирования поездок. Особое внимание к самочувствию стоит проявлять как водителям, так и пешеходам.
«Почувствовала себя крепостным парнем»: хозяйка конюшни вместе с Митей и Аркашей снялась в фильме в Пушкинских Горах
На форуме регионов в Минске подписано 31-е соглашение о сотрудничестве Псковской области с белорусскими партнёрами