Псковские бойцы СВО участвуют в чемпионате «Абилимпикс» в Казани

18:49, 27 июня 2026, ПАИ

Пять ветеранов специальной военной операции из Псковской области принимают участие в II Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс», который проходит в Казани с 26 июня по 1 июля. Соревнования организованы по поручению президента России Владимира Путина, сообщили ПАИ в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.



Фото: предоставили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: предоставили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: предоставили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: предоставили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: предоставили в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области









Псковскую область представляют Илья Шубин (компетенция «Инструктор по адаптивной физической культуре»), Сергей Иванов («Сварочные технологии»), Николай Чеботарь («Оператор беспилотного летательного аппарата»), Андрей Лосяков («Инструктор по оказанию первой помощи») и Иван Портнов («Мебельщик»). Сопровождает делегацию социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области в Островском районе Олег Иванов.

Чемпионат объединил более 600 конкурсантов из 86 регионов страны. Участникам предстоит продемонстрировать навыки в 21 основной и семи демонстрационных компетенциях, включая «Промышленную робототехнику» и «Монтажника радиоэлектронной аппаратуры».

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва отметила, что чемпионат в формате отдельной площадки помогает ветеранам возвращаться к активной мирной жизни, получать новые компетенции и строить карьеру.

«Наши ветераны уже показали высочайший пример мужества на службе Отечеству. Сегодня они демонстрируют ещё один пример – силы духа, готовности учиться, осваивать новое, побеждать в профессии и жизни», – сказала она.

«Самое важное в «Абилимпиксе» для меня – это множество участников вокруг. Ребята здесь всё понимают без лишних слов: через что ты прошёл, какие трудности преодолеваешь. Все здесь настроены на дело – на то, чтобы расти, учиться, перенимать опыт, становиться лучше. Это очень правильная атмосфера. От команды Псковской области благодарим фонд «Защитники Отечества», наш региональный филиал и всех, кто воплощает такие воодушевляющие мероприятия в жизнь», – поделился впечатлениями Илья Шубин.

«Когда после службы привыкаешь к мысли, что многое стало сложнее, «Абилимпикс» напоминает: ты всё ещё можешь быть лучшим в своём деле. Для меня этот чемпионат – про уважение к труду, про то, что каждый из нас способен на большее, чем кажется. Здесь смотрят на знания и характер, что даёт настоящую опору, когда привыкаешь к мирной жизни», – добавил ветеран СВО Сергей Иванов.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева пожелала участникам удачи: «Для ребят участие в чемпионате – важный этап реабилитации, возможность продемонстрировать свои умения через освоение востребованных компетенций. Такие события помогают укреплять уверенность в профессиональном будущем. От всей души желаю нашим героям удачных выступлений и достойных результатов. Мы искренне гордимся каждым ветераном и верим в их успех!»

В программе чемпионата также запланированы деловые, профориентационные, выставочные, культурные и спортивные мероприятия. Победителей и призёров наградят 1 июля.

Напомним, что чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Национальное движение «Абилимпикс» развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».