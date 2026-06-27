Академик назвал главные привычки здорового человека

22:37, 27 июня 2026, ПАИ

Что такое здоровый образ жизни, рассказал главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, важно ложиться и вставать в одно и то же время, а спать необходимо не менее восьми часов.

«Уже много лет я, например, просыпаюсь каждый день в 06:22. Привычка. Но это в будни. В выходные же встаю в девять, в начале десятого. Поспать, когда можно, люблю», – поделился академик в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что сон – чрезвычайно важная составляющая здорового образа жизни, помогающая организму восстановиться.

«Во время здорового сна наш мозг работает словно стиральная машина, очищая его от негатива. От качества сна зависит наша производительность труда. Невыспавшегося человека легко сравню с живым трупом», – отметил Бокерия.

Также необходимо разумно употреблять сахар и соль, есть больше фруктов и овощей и ни в коем случае не злоупотреблять алкоголем, заключил он.