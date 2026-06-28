29 июня состоится очередное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ

23:06, 28 июня 2026, ПАИ

29 июня в 14:00 в Псковском городском суде состоится очередное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, сообщает пресс-служба судов Псковской области.

Рассмотрение уголовного дела также продолжится 6 июля в 11:00 и 7 и 8 июля в 10:00.

Напомним, по версии следствия, с 2022 по 2025 год экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина незаконно истребовала и получила от своих подчинённых десять миллионов рублей, начисленных из бюджета университета. В результате преступных действий подчинённым сотрудникам причинён материальный ущерб и нарушены права на вознаграждение за труд, образовательному учреждению причинён материальный ущерб в особо крупном размере.