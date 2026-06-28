О Нагорной проповеди расскажет иеромонах Пантелеимон на встрече в Пскове

20:37, 28 июня 2026, ПАИ

Встреча с иеромонахом Пантелеимоном (Лединым) пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 29 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Тема предстоящей встречи – «Нагорная проповедь. Соль и свет миру». Мероприятие начнётся в актовом зале библиотеки в 14:30. Вход свободный.

Иеромонах Пантелеимон (Ледин) является клириком храма Константина и Елены в Пскове, руководителем отдела религиозного образования и катехизации и руководителем курсов повышения квалификации для клириков Псковской епархии.