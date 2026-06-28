В Псковской области с 1 июля ограничат трудоустройство мигрантов по патентам

23:43, 28 июня 2026, ПАИ

С 1 июля в Псковской области вступает в силу запрет на трудоустройство иностранных граждан, работающих по патентам, в некоторых сферах экономики. Ранее губернатор Михаил Ведерников сообщил об этом в своём канале в мессенджере MAX по итогам майского координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Ограничения коснутся нескольких видов деятельности. С 1 июля иностранные граждане, работающие по патентам, не смогут трудиться в сфере розничной торговли алкоголем и табачной продукцией, в такси и автобусных перевозках, в курьерской доставке, а также в ресторанах и кафе.

«Будем отслеживать динамику и примем решение по 2027 году. Отдельно прошу УМВД России по Псковской области совместно с главами муниципальных округов обеспечить контроль за соблюдением запрета», – подчеркнул Михаил Ведерников.