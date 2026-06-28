70-летний пенсионер пропал в лесу в Псковской области

10:00, 28 июня 2026, ПАИ

70-летний Владимир Будилов пропал в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

27 июня мужчина ушёл в лес и не вернулся.

Ростом он 175 сантиметров, нормального телосложения, у него седые волосы, серо-зелёные глаза. Пенсионер был одет в тёмно-синий дождевик, камуфлированную куртку, камуфлированные штаны, тёмно-зелёные сапоги. С собой у него камуфлированный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят связаться с волонтёрами или правоохранительными органами по телефону 8-800-700-54-52 или 112.