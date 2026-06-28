Кому проиндексируют пенсии в августе, рассказали в Госдуме

11:58, 28 июня 2026, ПАИ

Кому проиндексируют пенсии с 1 августа, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, с 1 августа будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров.

Для тех, кто является пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до трёх ИПК – от этого показателя зависит размер пенсии, пояснила Светлана Бессараб.

Коэффициенты начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчёта пенсии. Стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля.