Многодетный капитал за рождение третьего ребёнка предлагают ввести в России

10:17, 28 июня 2026, ПАИ

Многодетный капитал за рождение третьего и последующих детей предложил ввести председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Об этом пишет РИА Новости.

Материнский капитал показал свою эффективность, отметил он. По оценкам экспертов, благодаря программе за десять лет дополнительно родились около 2,5–3 миллионов детей. При этом программа нуждается в модернизации, считает Сергей Рыбальченко.

«Для повышения результативности и эффективности материнского капитала необходимо увеличить размер семейного капитала прежде всего на второго ребёнка, а также ввести так называемый многодетный капитал на третьего и последующих детей в размере не менее миллиона рублей», – заявил член Общественной палаты РФ.