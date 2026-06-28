Житель Пыталовского района заплатил штраф за оскорбление бывшей жены
Житель Пыталовского района, оскорблявший бывшую жену, предстал перед судом, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.
Установлено, что в 2026 году местный житель, находясь у себя дома в Пыталово, во время ссоры с бывшей супругой устно оскорблял её в неприличной форме.
По итогам проверки прокуратуры муниципалитета в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
Суд назначил ему штраф в размере трёх тысяч рублей.
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