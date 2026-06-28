Житель Пыталовского района заплатил штраф за оскорбление бывшей жены

09:38, 28 июня 2026, ПАИ

Житель Пыталовского района, оскорблявший бывшую жену, предстал перед судом, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что в 2026 году местный житель, находясь у себя дома в Пыталово, во время ссоры с бывшей супругой устно оскорблял её в неприличной форме.

По итогам проверки прокуратуры муниципалитета в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Суд назначил ему штраф в размере трёх тысяч рублей.