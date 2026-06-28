Андрей Козлов на съезде ЕР: Развитие села невозможно без поддержки государства

23:01, 28 июня 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов во время пресс-подхода на XXIII съезде «Единой России» в Москве заявил, что сельское хозяйство требует постоянной поддержки, так как эта отрасль «всегда и во всех странах является дотационной». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ЕР.

«Для Псковской области, в частности, актуально развитие молочного животноводства и растениеводства, поддержка фермерства и программа комплексного развития сельских территорий, чтобы в село приезжали люди, работали, растили детей и кормили страну», – отметил Андрей Козлов.

Напомним, 28 июня в Москве прошли первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии принимала участие и псковская делегация.

На съезде утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.