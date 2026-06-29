Борис Елкин на съезде ЕР: Мы должны консолидировать силы на достижение общей цели – победы

08:43, 29 июня 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин принял участие в XXIII съезде партии «Единая Россия» в качестве делегата от Псковской области. Об этом он сообщил в своём официальном канале на платформе MAX.

На съезде, как отметил Елкин, утверждён список кандидатов в Государственную Думу. «Это ответственный этап, от которого зависит, как будет выстроена дальнейшая работа на федеральном уровне. Для нас важно, чтобы голос Псковской земли был услышан, а городские инициативы нашли отражение в общих решениях», – написал глава города.

Елкин отметил, что миссия «Единой России» – служение народу и Родине, отстаивание ценностей гражданской солидарности, взаимовыручки и народного единства. По его словам, в нынешнее непростое время необходимо консолидировать силы на достижение общей цели – победы.

Напомним, 28 июня в Москве прошли первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии принимала участие и псковская делегация.

На съезде утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.