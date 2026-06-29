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Политика

Наталья Мельникова назвала главные предложения «Женского движения» ЕР в Народную программу

Главные предложения «Женского движения» «Единой России» в Народную программу назвала сенатор РФ от Псковской области, председатель регионального общественного совета «Женское движение «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

«Вместе с «Женским движением» в Псковской области мы провели секции по сбору предложений в Народную программу. Мы организовали площадки, посвящённые крепкой семье, трудоустройству и поддержке участников специальной военной операции. В рамках этих секций и круглых столов женщины выдвинули много инициатив, которые от Псковской области направлены в поддержку партии и Народной программы», – рассказала она журналистам.

В первую очередь предложения касаются поддержки участников СВО и членов их семей. «Это поддержка вдов и жён, потерявших мужей, и, конечно, их детей», – пояснила сенатор.

Среди предложений – вопросы трудоустройства участников спецоперации, а также меры по укреплению семьи. «Крепкая семья – это самое важное. Это поддержка материнства, многодетных семей и студенческих семей. Это очень важно для нашей демографии. В Псковской области мы делаем всё, чтобы семьи жили и работали на родной земле», – отметила Наталья Мельникова, добавив, что в регионе принимаются все необходимые меры для этого.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.

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