Систему оповещения проверят в Псковской области 1 июля

14:59, 29 июня 2026, ПАИ

Комплексная проверка работоспособности систем оповещения пройдёт в Псковской области 1 июля.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук, плановая проверка систем оповещения пройдёт с 08:00 до 13:00. В указанный период на территории города несколько раз будут включены звуковые сигналы электросирен и сиренно-речевых установок. Проверка осуществляется в соответствии с планом проведения регламентных работ.

Граждан просят соблюдать спокойствие и не волноваться: мероприятие направлено на поддержание готовности систем оповещения к оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.