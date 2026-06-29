Путин: Выборы пройдут в срок, будут приняты меры для защиты от внешнего воздействия
Предстоящие выборы пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве в воскресенье, 28 июня.
«Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом, будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций», – заявил Путин.
Он также выразил уверенность, что конкурентная борьба будет открытой и честной, поскольку доверие народа к демократическим институтам является непременным условием устойчивости и единства общества.
Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.
На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.
Президент России: Регионы получают финансовую поддержку, включая отсрочку по бюджетным кредитам
Владимир Путин: Сплочённость народа и укрепление единства – ключевые задачи «Единой России»
По инициативе «Единой России» вводятся новые меры защиты для военнослужащих и их семей – Путин