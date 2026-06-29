Путин: Выборы пройдут в срок, будут приняты меры для защиты от внешнего воздействия

16:03, 29 июня 2026, ПАИ

Предстоящие выборы пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве в воскресенье, 28 июня.

«Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом, будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей, избирателей, для защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций», – заявил Путин.

Он также выразил уверенность, что конкурентная борьба будет открытой и честной, поскольку доверие народа к демократическим институтам является непременным условием устойчивости и единства общества.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.