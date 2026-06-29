43 тысячи псковичей получают деньги на почте: какие соцвыплаты чаще всего выдают в отделениях

15:52, 29 июня 2026, ПАИ

Ежемесячно более 43 тысяч жителей Псковской области получают различные социальные выплаты с помощью «Почты России», сообщили ПАИ в УФПС региона.

Самая популярная выплата на почте — пенсия. Её почтальоны доставляют регулярно с 3-го по 25-е число каждого месяца. 78 % клиентов-пенсионеров предпочитают получать свои выплаты на дому.

Далее по популярности идёт компенсация жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам. Каждый месяц сотрудники почтовых отделений выдают получателям более 11 тысяч таких выплат.

На третьей строчке рейтинга — ежемесячная денежная выплата ветеранам труда. Это почти 9 тысяч выплат ежемесячно.

Пенсии и социальные выплаты можно получать как на дому, так и в почтовом отделении. Это особенно удобно для жителей отдалённых сельских районов и населённых пунктов. Всего жители региона получают на почте более 60 видов социальных выплат, среди которых страховые выплаты, государственная социальная помощь, компенсации на уплату взносов на капитальный ремонт, выплаты труженикам тыла, инвалидам и другие.

Для оформления получения пенсии на дому клиенту надо подать заявление удобным для него способом: лично в Социальный фонд, через МФЦ или портал госуслуг. Выплата осуществляется наличными по персонифицированным выплатным поручениям, в квитанции указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период. Таким образом, пенсионеры ежемесячно получают оперативную и исчерпывающую информацию о начисленных им суммах.

Для оформления доставки других социальных выплат заявление нужно подать в соответствующий орган социальной защиты населения. В самом заявлении выбрать способ получения «Через почту» и указать «Путем вручения на дому».

Важный момент: сотрудники почты посещают пенсионеров не реже одного раза в месяц. Они могут заметить изменения в жизненной ситуации каждого и сообщить в органы социальной защиты населения о том, что человеку нужна помощь.