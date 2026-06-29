Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

43 тысячи псковичей получают деньги на почте: какие соцвыплаты чаще всего выдают в отделениях

Ежемесячно более 43 тысяч жителей Псковской области получают различные социальные выплаты с помощью «Почты России», сообщили ПАИ в УФПС региона.

Фото: УФПС Псковской области

Самая популярная выплата на почте — пенсия. Её почтальоны доставляют регулярно с 3-го по 25-е число каждого месяца. 78 % клиентов-пенсионеров предпочитают получать свои выплаты на дому.

Далее по популярности идёт компенсация жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам. Каждый месяц сотрудники почтовых отделений выдают получателям более 11 тысяч таких выплат.

На третьей строчке рейтинга — ежемесячная денежная выплата ветеранам труда. Это почти 9 тысяч выплат ежемесячно.

Пенсии и социальные выплаты можно получать как на дому, так и в почтовом отделении. Это особенно удобно для жителей отдалённых сельских районов и населённых пунктов. Всего жители региона получают на почте более 60 видов социальных выплат, среди которых страховые выплаты, государственная социальная помощь, компенсации на уплату взносов на капитальный ремонт, выплаты труженикам тыла, инвалидам и другие.

Для оформления получения пенсии на дому клиенту надо подать заявление удобным для него способом: лично в Социальный фонд, через МФЦ или портал госуслуг. Выплата осуществляется наличными по персонифицированным выплатным поручениям, в квитанции указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период. Таким образом, пенсионеры ежемесячно получают оперативную и исчерпывающую информацию о начисленных им суммах.

Для оформления доставки других социальных выплат заявление нужно подать в соответствующий орган социальной защиты населения. В самом заявлении выбрать способ получения «Через почту» и указать «Путем вручения на дому».

Важный момент: сотрудники почты посещают пенсионеров не реже одного раза в месяц. Они могут заметить изменения в жизненной ситуации каждого и сообщить в органы социальной защиты населения о том, что человеку нужна помощь.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 июня 2026

На Всероссийской ярмарке трудоустройства завод «Титан-Полимер» представил карьерные возможности предприятия
29 июня 2026

Первый случай клещевого энцефалита выявили в Псковской области
29 июня 2026

Путин: Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены
29 июня 2026

Труженица тыла из Стругокрасненского района получила поздравление от президента России
29 июня 2026

Главврач Псковского перинатального центра проведёт приём граждан
29 июня 2026

Какие законы вступят в силу в России с июля, рассказали в Госдуме
29 июня 2026

Путин поблагодарил врачей, учителей и всех, кто на своём посту служит Родине
29 июня 2026

Владимир Путин: Сплочённость народа и укрепление единства – ключевые задачи «Единой России»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...