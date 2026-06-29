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Общество

Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам школ

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении на сайте kremlin.ru поздравил выпускников российских школ, их родителей и педагогов с окончанием учебы и праздником выпускных вечеров.

Глава государства отметил, что школьные выпускные всегда наполнены особой атмосферой, энергией юности и мечты. По его словам, со школой у каждого человека связана значительная часть жизни, важные события и переживания, а воспоминания о школьных годах остаются на долгие годы.

Президент поблагодарил учителей за их труд и подчеркнул, что именно педагоги помогают детям раскрыть способности, поддерживают их и воспитывают достойных людей.

«На протяжении всего вашего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны», — отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что именно нынешнему поколению молодых людей в будущем предстоит взять на себя ответственность за страну и продолжить ее развитие.

По словам президента, выпускникам предстоит решать сложные задачи в науке, технологиях, управлении, культуре и социальной сфере. Он выразил уверенность, что молодые люди смогут реализовать свои планы и добиться успеха.

«Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас всё получится. Вам присущ ген победителей», — заявил Владимир Путин.

Президент также призвал выпускников помнить школьные уроки дружбы, взаимопомощи, справедливости и любви к Родине, а также уважать традиционные ценности.

Глава государства отметил, что перед молодыми людьми открываются широкие возможности, а дальнейший жизненный путь во многом зависит от их собственных решений и усилий.

Владимир Путин пожелал выпускникам успешно поступить в выбранные учебные заведения или найти свое профессиональное призвание, а также не прекращать стремиться к новым знаниям и развитию.

«Мечтайте и делайте! Счастья вам и больших успехов», — заключил президент.

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