Почти 950 псковских семей улучшили жилищные условия за счёт маткапитала в 2026 году

15:13, 29 июня 2026, ПАИ

Порядка 633 миллионов рублей материнского капитала направили псковским семьям для улучшения жилищных условий, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Всего в 2026 году жилищные условия с помощью материнского капитала улучшили 948 семей. Этот способ распоряжения средствами материнского капитала остаётся у жителей региона одним из самых популярных.

«Потратить средства на улучшение жилищных условий псковские семьи могут сразу после рождения или усыновления малыша, например на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Когда ребёнку, с рождением которого возникло право на сертификат, исполнится три года, возможности использования материнского капитала расширяются. Его можно направить на покупку, строительство или реконструкцию жилья», – отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Чтобы улучшить жилищные условия за счёт средств материнского капитала, семье необходимо соблюсти ряд условий. В частности, недвижимость, которую семья приобретает или строит, должна находиться в России, а жильё, планируемое к покупке, не может быть аварийным или подлежать сносу. Кроме того, после покупки недвижимости всем членам семьи, включая детей, должны быть выделены доли. Также при подаче заявления о распоряжении средствами необходимо предоставить заключение о соответствии приобретаемого жилого помещения требованиям пригодности для проживания. Выдача заключения осуществляется межведомственными комиссиями, созданными в администрациях округов, городов и районов области.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или клиентской службе отделения СФР по Псковской области.