Избирком Псковской области и МФЦ заключили соглашение о сотрудничестве

16:28, 29 июня 2026, ПАИ

Соглашение о взаимодействии в рамках подготовки и проведения единого дня голосования подписали председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избиркома.

По соглашению сотрудники МФЦ будут принимать и обрабатывать заявления в рамках механизма «Мобильный избиратель» – голосования по месту нахождения при проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

«Это позволит избирателям, которые в дни выборов, 18, 19 и 20 сентября, будут находиться не по месту регистрации, без лишних сложностей проголосовать на удобном для них избирательном участке», – отметили в избиркоме.

Напомним, в Псковской области пройдёт пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в Собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.