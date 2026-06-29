Президент России: Регионы получают финансовую поддержку, включая отсрочку по бюджетным кредитам

17:11, 29 июня 2026, ПАИ

Регионы России получают финансовую поддержку, в том числе за счёт отсрочки погашения бюджетных кредитов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве в воскресенье, 28 июня.

«Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счёт недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов», – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что по инициативе партии вводятся новые меры защиты для военнослужащих и их семей, а также реализуются крупные социальные и экономические проекты.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.