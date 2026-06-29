Труженица тыла из Стругокрасненского района получила поздравление от президента России

16:52, 29 июня 2026, ПАИ

98-й день рождения отметила труженица тыла Антонина Фёдорова из стругокрасненской деревни Запорово, где она родилась и прожила всю свою жизнь. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Струги».

Поздравить Антонину Фёдорову с юбилеем приехали гости, которые вручили цветы, подарки и приветственные адреса от президента России Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы округа Александра Волкова.

Поздравления и адреса вручила заместитель главы администрации округа Римма Карась. Также с днём рождения Антонину Фёдорову поздравили председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и председатель первичной ветеранской организации деревни Молоди и близлежащих деревень Тамара Тюкова. Рядом с юбиляршей были её дети и внуки.

Жизнь Антонины Фёдоровой была непростой. Отец погиб ещё в Финскую войну. В годы Великой Отечественной войны каратели сожгли всю деревню, семья едва уцелела. После освобождения она много трудилась, восстанавливая разрушенное хозяйство. Трудовая деятельность была связана с сельским хозяйством, а после выхода на пенсию она работала санитаркой в медпункте.

В администрации округа пожелали Антонине Фёдоровой крепкого здоровья.