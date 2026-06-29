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Общество

Более 100 школьников из Псковской области стали участниками смены «Содружество орлят России»

Региональная профильная смена «Содружество орлят России» стартовала в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

Фото здесь и далее: «Навигаторы детства»

Смена объединила обучающихся четвёртых классов и старшеклассников-наставников.

Три недели более 100 ребят будут участвовать в программе. Их ждут командные и интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с интересными людьми, коллективные творческие дела.

На торжественном открытии участников поздравила региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

«Развить в ребёнке социально активную личность на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций многонационального народа Российской Федерации – вот главная наша цель», – отметила она.

Юлия Колбасова подчеркнула, что через игровую модель и коллективные творческие дела ребята закрепляют навыки общения, учатся работать в команде, знакомятся с историей и традициями страны, а также получают опыт принятия самостоятельных решений.

Советник директора по воспитанию МБОУ «Гимназия» Жанна Паринова добавила: «Смена – это не просто время отдыха, это уникальная возможность для детей развивать свои таланты, находить новых друзей и учиться работать в команде. Важно, чтобы каждый ребёнок почувствовал свою значимость и стал частью большой дружной семьи, где царят взаимопонимание и поддержка».

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку Всероссийскому проекту «Навигаторы детства».

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