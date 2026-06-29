Более 100 школьников из Псковской области стали участниками смены «Содружество орлят России»
Региональная профильная смена «Содружество орлят России» стартовала в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».
Смена объединила обучающихся четвёртых классов и старшеклассников-наставников.
Три недели более 100 ребят будут участвовать в программе. Их ждут командные и интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с интересными людьми, коллективные творческие дела.
На торжественном открытии участников поздравила региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.
«Развить в ребёнке социально активную личность на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций многонационального народа Российской Федерации – вот главная наша цель», – отметила она.
Юлия Колбасова подчеркнула, что через игровую модель и коллективные творческие дела ребята закрепляют навыки общения, учатся работать в команде, знакомятся с историей и традициями страны, а также получают опыт принятия самостоятельных решений.
Советник директора по воспитанию МБОУ «Гимназия» Жанна Паринова добавила: «Смена – это не просто время отдыха, это уникальная возможность для детей развивать свои таланты, находить новых друзей и учиться работать в команде. Важно, чтобы каждый ребёнок почувствовал свою значимость и стал частью большой дружной семьи, где царят взаимопонимание и поддержка».
Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку Всероссийскому проекту «Навигаторы детства».
Более 100 школьников из Псковской области стали участниками смены «Содружество орлят России»