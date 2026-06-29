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Путин поблагодарил врачей, учителей и всех, кто на своём посту служит Родине

Президент России Владимир Путин поблагодарил врачей, учителей, спасателей, водителей, инженеров и рабочих за мужество, самоотверженность и работу на совесть. Об этом он заявил во время первого этапа XXIII съезда «Единой России» в Москве в воскресенье, 28 июня.

Скриншот трансляции

«Хочу сказать сердечное спасибо врачам и учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своём посту, невзирая на риск, мужественно, на совесть выполняет свою работу, служит Родине», – сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что именно благодаря таким людям Россия твёрдо стоит на ногах и готова защищать свои интересы и будущее.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.

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