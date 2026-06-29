Главврач Псковского перинатального центра проведёт приём граждан

16:49, 29 июня 2026, ПАИ

Главный врач Псковского клинического перинатального центра Максим Борисюк проведёт личный приём граждан 6 июля. Об этом сообщили в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Встреча состоится в 15:00 в кабинете главного врача. Для участия необходима предварительная запись по телефону 67-29-00. Количество мест ограничено.

Пациенты и будущие родители могут задать вопросы, внести предложения или получить консультацию. В учреждении отметили, что это возможность быть услышанными.